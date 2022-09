Campagne de collecte Le 15 septembre 2022 - Le 1 octobre 2022

Z-Library est une des plus grandes bibliothèques en ligne dans le monde, avec le stockage de plus de 11,179,413 livres et plus de 84,837,000 articles. Nous encourageons l'accès libre de chacun à la littérature. Aujourd'hui (Le 15 septembre 2022) nous faisons un appel de fonds à tous ceux qui veulent contribuer encore plus au soutien et au développement de notre projet.

Les téléchargements SANS LIMITE sont aussi (au cours de 31 jours après la date de donation) disponibles pour TOUS les utilisateurs qui soient en mesure de soutenir le projet pendant la période de collecte de fonds jusqu'au Le 1 octobre 2022.